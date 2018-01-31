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Пушков назвал цели новых антироссийских санкций США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Целью новых санкций США является не изменение политики России, а «смена режима». С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

«Уже ясно: новые санкции будут долгосрочными, Украина, Сирия и пр. — лишь поводы. Их цель уже не изменение политики России, а «смена режима», — написал Пушков в Twitter.

Как писал портал iz.ru, накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут подготовлены в течение ближайшего месяца. Он подчеркнул, что у Москвы «есть проблемы», и они будут решаться при помощи ограничительных мер.

Мнучин также отметил, что новые санкции будут вводиться в связи с ранее опубликованным «кремлевским докладом».

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