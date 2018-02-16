Лавров и Климкин проводят встречу на полях конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости».

В последний раз дипломаты провели телефонные переговоры 15 января текущего года, в ходе которых обсуждалось соблюдение Минских соглашений. Первая за долгое время встреча Лаврова и Климкина прошла в Вене в декабре прошлого года, которая была организована по инициативе украинской стороны.

Ранее Климкин сообщил, что намерен в ближайшее время обсудить с главой МИД РФ формат миротворческой миссии в Донбассе.