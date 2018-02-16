Климкин намерен обсудить с Лавровым миссию миротворцев в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым формат миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу украинский дипломат.

«Планирую встретиться с Лавровым… Буду говорить с ним о том, каким образом должна выглядеть миротворческая миссия», — приводит слова Климкина телеканал RT.

Он отметил, что планирует встретиться с Сергеем Лавровым перед заседанием глав МИД «нормандской четверки».

Напомним, в сентябре 2017 года представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина вручило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин при этом ранее подчеркивал, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении «миротворческих сил» на российско-украинской границе.