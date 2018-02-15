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Глава МИД Украины удивился поведению венгров

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Фото: TASS/ZUMA
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Глава МИД Украины Павел Климкин выразил удивление из-за того, что представители венгерского нацменьшинств отказались участвовать в запланированных на 14 февраля консультациях с министерством образования и науки страны по языковой норме закона об образовании.

Он отметил, что венгерская сторона сама требовала проведения консультаций.

«Читая вывод Венецианской комиссии, венгры, по-видимому, путают венгерский язык с русским — вроде бы языки разные, надеюсь, и подходы будут отличны», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми.

Закон, сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу на Украине 28 сентября. В действие он будет вводиться поэтапно до 2020 года.

Документ вызвал критику со стороны ряда государств. В частности, Венгрия пригрозила Киеву серьезными последствиями, в том числе введением экономических санкций.

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