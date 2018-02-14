Венгрия потребовала от Украины согласовать закон об образовании

Будапешт потребовал от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми. Об этом в среду заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Ранее Венгрия заблокировала заседание комиссии Украины – НАТО на уровне министров обороны из-за разногласий в связи с украинским законом об образовании. Встречу планировали провести 14–15 февраля.

«Венгрия не будет отказываться от своей позиции относительно украинского закона об образовании без правовых гарантий», — говорится в заявлении Сийярто на сайте венгерского правительства.

По мнению главы МИД Венгрии, украинские власти, решив сотрудничать с Западом, обязались соблюдать права меньшинств. «Если Украина серьезно относится к установлению более тесных связей с НАТО и Евросоюзом, то она должна оправдать их ожидания», — подчеркнул венгерский министр.

Как ранее сообщал портал iz.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит сотрудничать с Украиной вопреки блокированию Венгрией Комиссии НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании.