НАТО продолжит контакты с Украиной вопреки блокированию Комиссии Венгрией

Североатлантический альянс продолжит сотрудничать с Украиной вопреки блокированию Венгрией Комиссии НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран альянса 14–15 февраля.

«Украина — наш близкий партнер, и мы продолжаем тесное сотрудничество. Мы знаем о проблемах с законом о языке и о позиции Венгрии. Я говорил с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном и президентом [Украины Петром] Порошенко и призвал их найти решение проблемы», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Столтенберг добавил, что властям Украины следует более внимательно изучить оценку Венецианской комиссии Совета Европы относительно нового закона об образовании.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Венгрия применила право вето и заблокировала встречу в рамках Комиссии НАТО–Украина.

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них осталась возможность обучаться на родном языке в детском саду и начальной школе. К 2020 году представители нацменьшинств смогут изучать родной язык только факультативно. Действия киевских властей осудил ряд стран, в том числе Россия, Польша, Болгария, Греция Румыния и Венгрия.