Прямой эфир

НАТО продолжит контакты с Украиной вопреки блокированию Комиссии Венгрией

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс продолжит сотрудничать с Украиной вопреки блокированию Венгрией Комиссии НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран альянса 14–15 февраля.

«Украина — наш близкий партнер, и мы продолжаем тесное сотрудничество. Мы знаем о проблемах с законом о языке и о позиции Венгрии. Я говорил с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном и президентом [Украины Петром] Порошенко и призвал их найти решение проблемы», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Столтенберг добавил, что властям Украины следует более внимательно изучить оценку Венецианской комиссии Совета Европы относительно нового закона об образовании.

Ранее украинские СМИ сообщили, что  Венгрия применила право вето и заблокировала встречу в рамках Комиссии НАТО–Украина.

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них осталась возможность обучаться на родном языке в детском саду и начальной школе. К 2020 году представители нацменьшинств смогут изучать родной язык только факультативно. Действия киевских властей осудил ряд стран, в том числе Россия, Польша, Болгария, Греция Румыния и Венгрия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО обеспокоено военной операцией Турции на севере Сирии
Столтенберг обозначил сроки пребывания войск НАТО в Восточной Европе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017