НАТО обеспокоено военной операцией Турции на севере Сирии

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность в связи с проведением военной операции ВВС Турции на севере Сирии. Соответствующее заявление Столтенберг сделал во вторник на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран альянса 14-15 февраля.

«Ситуация в Сирии и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность союзников по НАТО. Турция проинформировала НАТО об операции, и я поддерживаю постоянные контакты с турецким руководством, в частности, президентом Эрдоганом, относительно операции в Сирии», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Как писал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь». Позже генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей.

При этом советник президента Турции рассказал, что турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.