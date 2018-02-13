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НАТО обеспокоено военной операцией Турции на севере Сирии

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную обеспокоенность в связи с проведением военной операции ВВС Турции на севере Сирии. Соответствующее заявление Столтенберг сделал во вторник на пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран альянса 14-15 февраля.

«Ситуация в Сирии и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность союзников по НАТО. Турция проинформировала НАТО об операции, и я поддерживаю постоянные контакты с турецким руководством, в частности, президентом Эрдоганом, относительно операции в Сирии», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Как писал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь». Позже генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей.

При этом советник президента Турции рассказал, что турецкая армия намерена «очистить от террористов» не только район Африн, но и значительную часть территории Сирии.

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