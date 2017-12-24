Столтенберг указал НАТО на потерю навыков борьбы в море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на высочайший уровень активности российских подлодок и указал на потерю Североатлантическим альянсом необходимых навыков борьбы в море.

«Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских подводных лодок сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил генсек НАТО в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times и Washington Post.

Столтенберг добавил, что после холодной войны страны Североатлантического альянса потеряли свои позиции в море, в особенности в борьбе с подводными лодками. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — добавил он. В связи с этим он упомянул о планах по созданию новых подразделений альянса.