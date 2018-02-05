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Венгрия потребовала ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene/ZB
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Министерство иностранных дел и торговли Венгрии призвало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье после нападения на штаб-квартиру партии «Общество венгерской культуры Закарпатья» в украинском Ужгороде. Об этом говорится в заявлении ведомства на сайте правительства страны.

4 февраля украинские СМИ сообщили, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. По данным областного управления Нацполиции, это была попытка поджога.

«Инциденты подтверждают легитимность инициативы Венгрии, в соответствии с которой наблюдатели ОБСЕ должны присутствовать не только в восточной части Украины, но и в западной», — указано в заявлении министерства.

Будапешт призвал Киев как можно скорее найти преступников и выяснить их мотивы. Кроме того, власти Венгрии потребовали от руководства Украины гарантировать безопасность закарпатских венгров.

Комментируя инцидент в здании закарпатского союза венгров, вице-премьер Украины Вячеслав заявил, что бутылку с зажигательной смесью «держала кремлевская рука».

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