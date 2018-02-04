Вице-премьер Украины заявил о вине РФ в нападении на венгерский центр

Бутылку с зажигательной смесью, которая была брошена в здание союза венгерской культуры в Ужгороде, «держала кремлевская рука», заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно», — приводит «Газета.ру» заявление Кириленко.

Как сообщила представитель областного управления национальной полиции Украины Татьяна Щеголева, полиция пытается установить причины задымления в венгерском центре в Ужгороде. Полиция считает, что произошла попытка поджога.

Напомним, с Украины всё чаще поступают сообщения о бесчинствах, которые устраивают националистически настроенные радикалы. Так, 30 января украинские радикалы при помощи дымовой шашки пытались сорвать лекцию о холокосте во Львове.

Днем ранее украинские радикалы в Днепре (Днепропетровск) сорвали проведение памятного мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.