ОБСЕ раскрыла подробности гибели своего наблюдателя на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ раскрыла подробности гибели своего наблюдателя в украинском Краматорске.

Смерть произошла в результате ДТП. Наблюдатель передвигался по утреннему городу в такси. Он погиб на месте.

«Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке», — сообщаются сведения о погибшем на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Как писал iz.ru, в середине декабря наблюдатели ОБСЕ констатировали, что спустя 3,5 года конфликт на востоке Украины находится дальше от разрешения, чем когда-либо.