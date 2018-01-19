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ОБСЕ раскрыла подробности гибели своего наблюдателя на Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ раскрыла подробности гибели своего наблюдателя в украинском Краматорске.

Смерть произошла в результате ДТП. Наблюдатель передвигался по утреннему городу в такси. Он погиб на месте.

«Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке», — сообщаются сведения о погибшем на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Как писал iz.ru, в середине декабря наблюдатели ОБСЕ констатировали, что спустя 3,5 года конфликт на востоке Украины находится дальше от разрешения, чем когда-либо.

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