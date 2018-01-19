Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку закону о реинтеграции Донбасса

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна дать оценку закону о реинтеграции Донбасса, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Он отметил, что этот документ не ведет к миру и «перечеркивает минские договоренности», так как дает президенту Украины право возобновить масштабные боевые действия без санкции парламента.

«Киевское руководство продолжает карательную операцию, в том числе из соображений внутренней борьбы за власть. Прекращение боевых действий, выполнение минского Комплекса мер воспринимается как поражение», — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В МИДе России данный закон осудили. Там отметили, что документ противоречит Минским соглашениям и направлен на раскол Украины.

18 января Верховная рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет президенту Петру Порошенко в одностороннем порядке вводить военное положение на юго-востоке Украины, закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) статус «временно оккупированных», а Россия в этом документе обозначена как «страна-агрессор».