Прямой эфир

Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку закону о реинтеграции Донбасса

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна дать оценку закону о реинтеграции Донбасса, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Он отметил, что этот документ не ведет к миру и «перечеркивает минские договоренности», так как дает президенту Украины право возобновить масштабные боевые действия без санкции парламента.

«Киевское руководство продолжает карательную операцию, в том числе из соображений внутренней борьбы за власть. Прекращение боевых действий, выполнение минского Комплекса мер воспринимается как поражение», — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В МИДе России данный закон осудили. Там отметили, что документ противоречит Минским соглашениям и направлен на раскол Украины.

18 января Верховная рада одобрила закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет президенту Петру Порошенко в одностороннем порядке вводить военное положение на юго-востоке Украины, закрепляет за территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) статус «временно оккупированных», а Россия в этом документе обозначена как «страна-агрессор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грызлов указал на санкционирование США силового сценария в Донбассе
Захарченко рассказал о последствиях закона о Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017