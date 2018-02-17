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Россия запускает иски против США за захват дипсобственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия запускает судебные иски в отношении США за незаконный захват российской дипломатической собственности. Об этом в интервью телеканалу «Евроньюс» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, судебные иски касаются рейдерского захвата российской дипсобственности, что противоречит Венским конвенциям, а также американской конституции, по которой частная собственность священна. Лавров заявил, что это положение было попрано, сообщает ТАСС.

Также глава МИД РФ отметил, что более чем за год президентства Дональда Трампа отношения России и США не только не улучшились по сравнению с периодом демократической администрации, но и в известной степени ухудшились.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о непричастности Москвы к выборам в США и отметил, что РФ никогда не делала ставку на избрание Дональда Трампа президентом, поэтому все разговоры на эту тему являются спекуляцией.

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