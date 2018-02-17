Лавров заявил, что Москва не делала ставку на избрание Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не делала ставку на избрание Дональда Трампа главой Соединенных Штатов, поэтому все разговоры на эту тему являются спекулятивными.

Лавров заявил, что российская сторона, включая президента, министра иностранных дел и всех официальных лиц, никогда не делала ставок ни на одного кандидата и открыто говорила, что готова работать с тем президентом и правительством, которое будет выбрано народом этого государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения во вмешательстве в американские выборы, выдвинутые минюстом в отношении 13 россиян и трех компаний, и заявил, что они доказывают отсутствие сговора между его предвыборной кампанией и Россией.

Напомним, 16 февраля минюст США опубликовал список россиян, которые якобы причастны ко вмешательству в американские выборы.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя публикацию этого списка, назвала обвинения абсурдными.