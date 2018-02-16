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Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам

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Фото: Global Look Press/Neal Waters
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Власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии вмешательства России в выборы главы Соединенных Штатов.

Как сообщал портал iz.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента, которые состоятся в марте.

Она отметила, что Москва примет жесткие ответные меры на попытки Запада вмешаться во внутренние дела государства. 

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