Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам

Власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии вмешательства России в выборы главы Соединенных Штатов.

Как сообщал портал iz.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента, которые состоятся в марте.

Она отметила, что Москва примет жесткие ответные меры на попытки Запада вмешаться во внутренние дела государства.