МИД пообещал жестко ответить на попытки вмешательства Запада в дела РФ

Россия примет жесткие ответные меры на попытки Запада вмешаться во внутренние дела государства, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, в отличии от «бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах» Москва располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента.

Захарова также рассказала, что Россия обратилась к руководству ОБСЕ и попросила представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) отслеживать ситуацию во время голосования у загранучреждений РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.