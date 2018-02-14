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Песков назвал одержимостью заявления США о вмешательствах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что США отказываются слышать слова о невмешательстве Москвы во внутренние дела Вашингтона.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, директор АНБ Майк Роджерс и директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявили о попытках России повлиять на предстоящие в 2018 году промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

«Я не вижу смысла это комментировать. Дело в том, что это похоже, при всем уважении к авторам таких заявлений, похоже на одержимость», — сказал Песков журналистам.

По его словам, «Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

На промежуточных выборах США будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что направит $500 тыс. на защиту от хакеров городской избирательной системы. В рамках инициативы планируется укрепление кибербезопасности в городской комиссии по наблюдению за ходов выборов.

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