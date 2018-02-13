Мэр Нью-Йорка решил защитить от хакеров выборы в городе

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио направит $500 тыс. на защиту от хакеров городской избирательной системы.

В рамках инициативы планируется укрепление кибербезопасности в городской комиссии за наблюдением ходов выборов, сообщает Wall Street Journal.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы. Их проведение находится в ведении местных властей.

Напомним, власти США неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент ведется несколько расследований по этому делу. По мнению президента России Владимира Путина, все эти обвинения в адрес Москвы не что иное, как «шпиономания и бред».

Как писал iz.ru, ранее глава ЦРУ США Майк Помпео заявил, что Россия намерена активно вмешиваться в ход промежуточных выборов в стране.