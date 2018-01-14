Спецслужбы США вмешивались в выборы президента страны

Экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил о вмешательстве в выборы президента 2016 года спецслужб США.

Макговерн располагает доказательствами, что американские спецслужбы «предпринимали попытки подорвать демократический процесс в США», о чем он написал в своей статье на портале Consortiumnews.com.

«Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», — написал экс-аналитик ЦРУ, передает ТАСС.

Макговерн, в частности, напоминает, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что 200-страничный доклад Демократической партии США о российском влиянии содержит данные о вмешательстве Москвы в дела как минимум 19 стран Европы и США и был представлен конгрессу 10 января. Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы в стране, проходившие в 2016 году. Россия подобные заявления опровергает, отмечая их абсурдность и бездоказательность.