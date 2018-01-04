Трамп призвал допускать американцев до голосования только по паспорту

Президент США Дональд Трамп призвал допускать американцев до голосования только по удостоверению личности.

С такой инициативой он выступил после того, как что ряд штатов отказался передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций.

«Они (штаты – прим. iz.ru) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности», – написал Трамп в Twitter.

As Americans, you need identification, sometimes in a very strong and accurate form, for almost everything you do.....except when it comes to the most important thing, VOTING for the people that run your country. Push hard for Voter Identification! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

По словам президента США, от сотрудничества с комиссией отказались в основном продемократические штаты.

В ноябре 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп неожиданно для всех победил на президентских выборах в США, миллиардер заявил, что его сопернице от демократов Хилари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов.

На сегодняшний день в почти 20 американских штатах, в том числе Калифорнии и Нью-Йорке, не требуется удостоверение личности для участия в выборах.