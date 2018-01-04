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Трамп призвал допускать американцев до голосования только по паспорту

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп призвал допускать американцев до голосования только по удостоверению личности.

С такой инициативой он выступил после того, как что ряд штатов отказался передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций.

«Они (штаты – прим. iz.ru) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности», – написал Трамп в Twitter.

По словам президента США, от сотрудничества с комиссией отказались в основном продемократические штаты.

В ноябре 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп неожиданно для всех победил на президентских выборах в США, миллиардер заявил, что его сопернице от демократов Хилари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов.

На сегодняшний день в почти 20 американских штатах, в том числе Калифорнии и Нью-Йорке, не требуется удостоверение личности для участия в выборах.

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