Американцы опасаются вмешательства РФ в выборы в конгресс США

Граждане США опасаются вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс, показал опрос, проведенный компанией Marist Poll.

41% респондентов оценили возможность вмешательства России в выборы в США как вероятную или очень вероятную. 53% американцев считают вмешательство Москвы невозможным, передает «Интерфакс».

Большинство опрошенных, 73%, заявили, что американские власти, в частности конгресс и соцсети, принимают недостаточные меры, чтобы обезопасить промежуточные выборы от «хакеров из России».

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года.

В США обвинили Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа. Штаб Трампа потратил более $1 млн на поиск «русского следа», сам президент США все обвинения отрицает.

Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией.