Джим Керри хочет бойкотировать Facebook из-за «российского вмешательства»

Популярный голливудский актер и комик Джим Керри заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, а Facebook не пытается это остановить, и призвал бойкотировать соцсеть.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актер в Twitter.

— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Обвинения в адрес России во вмешательстве впервые прозвучали после поражения на выборах президента США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Американские СМИ заявляли, что Москва вела политическую рекламную кампанию в Facebook и других соцсетях в пользу Трампа.

РФ неоднократно отмечала, что не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы и отвергала любые обвинения во вмешательстве, называя их абсурдными и бездоказательными.