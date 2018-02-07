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Джим Керри хочет бойкотировать Facebook из-за «российского вмешательства»

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Фото: Global Look Press/Daziram/Geisler-Fotopress
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Популярный голливудский актер и комик Джим Керри заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, а Facebook не пытается это остановить, и призвал бойкотировать соцсеть.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актер в Twitter.

Обвинения в адрес России во вмешательстве впервые прозвучали после поражения на выборах президента США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Американские СМИ заявляли, что Москва вела политическую рекламную кампанию в Facebook и других соцсетях в пользу Трампа.

РФ неоднократно отмечала, что не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы и отвергала любые обвинения во вмешательстве, называя их абсурдными и бездоказательными.

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