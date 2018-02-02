США предупредили Мексику об угрозе «вмешательства» России в выборы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в президентские выборы в стране 1 июля.

«Мы знаем, что Россия запустила свои щупальца в выборы по всему миру. Я советую Мексике внимательно следить за происходящим», — приводит слова Тиллерсона, сказанные на пресс-конференции в Мехико, RT.

Ранее сообщалось, что власти Мексики не обнаружили доказательств «российского вмешательства» в выборы президента в стране.