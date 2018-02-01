Прямой эфир

При Трампе вдвое снизилось число нарушений границы с Мексикой

0
Фото: Global Look Press/K.C. Alfred
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За время президентства Дональда Трампа число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики снизилось вдвое. 

«Я рад сообщить вам, что число незаконных пересечений нашей южной границы уменьшилось более чем на 50% за последние 12 месяцев», — сообщил вице-президент США Майк Пенс, выступая в штате Западная Виргиния.

По данным службы таможенного и пограничного контроля США, в последнем квартале 2017 года число задержаний или отказов в пропуске через американо-мексиканскую границу составило около 114,5 тыс., а за аналогичный период 2016 года — 188,4 тыс., уточняет «РИА Новости».

Усиление миграционной политики — одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Как писал iz.ru, Дональд Трамп объявил Мексику самой опасной страной мира. В этой связи он постоянно возвращается к проекту возведения стены на границе с южным соседом. 

Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон намерен усилить меры безопасности при приеме беженцев
Власти США назвали число проживающих в стране нелегальных мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017