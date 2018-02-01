При Трампе вдвое снизилось число нарушений границы с Мексикой

За время президентства Дональда Трампа число попыток незаконного пересечения границы США и Мексики снизилось вдвое.

«Я рад сообщить вам, что число незаконных пересечений нашей южной границы уменьшилось более чем на 50% за последние 12 месяцев», — сообщил вице-президент США Майк Пенс, выступая в штате Западная Виргиния.

По данным службы таможенного и пограничного контроля США, в последнем квартале 2017 года число задержаний или отказов в пропуске через американо-мексиканскую границу составило около 114,5 тыс., а за аналогичный период 2016 года — 188,4 тыс., уточняет «РИА Новости».

Усиление миграционной политики — одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Как писал iz.ru, Дональд Трамп объявил Мексику самой опасной страной мира. В этой связи он постоянно возвращается к проекту возведения стены на границе с южным соседом.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.