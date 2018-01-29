Вашингтон намерен усилить меры безопасности при приеме беженцев

Соединенные Штаты намерены ужесточить меры безопасности при реализации программы по приему беженцев. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

По ее словам, мера направлена на предотвращение проникновения в страну террористов и криминальных элементов под видом беженцев из стран «с повышенными рисками».

«Мы будем внедрять новые меры безопасности для подавших заявление из стран с высокими рисками, чтобы не допустить, чтобы эту программу использовали террористы, преступники и мошенники», — приводит «Интерфакс» слова Нильсен.

Как отмечает агентство, министр не рассказала подробностей об обновлении правил приема беженцев в США.

Как передавал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили, что за время президентства Дональда Трампа количество принимаемых США беженцев снизилось.