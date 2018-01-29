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Вашингтон намерен усилить меры безопасности при приеме беженцев

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Соединенные Штаты намерены ужесточить меры безопасности при реализации программы по приему беженцев. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

По ее словам, мера направлена на предотвращение проникновения в страну террористов и криминальных элементов под видом беженцев из стран «с повышенными рисками».

«Мы будем внедрять новые меры безопасности для подавших заявление из стран с высокими рисками, чтобы не допустить, чтобы эту программу использовали террористы, преступники и мошенники», — приводит «Интерфакс» слова Нильсен.

Как отмечает агентство, министр не рассказала подробностей об обновлении правил приема беженцев в США.

Как передавал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили, что за время президентства Дональда Трампа количество принимаемых США беженцев снизилось. 

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