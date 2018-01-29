Трамп рассказал о своем отношении к мусульманам

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV назвал ложью распространяемые утверждения о том, что он испытывает ненависть по отношению к мусульманам.

«Нет, это ложь», — ответил он на соответствующий вопрос тележурналиста Пирса Моргана, передает ТАСС.

Трамп также отметил, что испытывает любовь ко всем людям, но если люди плохие — «с ними нужно что-то делать».

«Но у меня очень хорошие отношения с мусульманами, и у меня была очень хорошая поддержка со стороны мусульман в ходе моей президентской кампании», — отметил американский лидер.

Также в интервью Трамп заверил всех сомневающихся, что с его психическим здоровьем всё в порядке.