Трамп назвал Макрона другом и отличным парнем

Президент США Дональд Трамп назвал французского лидера Франции Эммануэля Макрона своим другом и отличным парнем.

«Он отличный парень, у него фантастическая жена, он мне очень нравится, у нас с ним был ужин наверху Эйфелевой башни», — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.

Макрон, с которым Трамп провел уже несколько встреч, выступает одним из наиболее ярых защитников Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. В интервью Трамп заявил, что готов был бы пересмотреть свое решение о выходе из этого соглашения, но при условии, что его положения будут выгодными для США, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что первый визит во Францию президентской четы США совпал с празднованием 100-летия вступления в боевые действия Соединенных Штатов на стороне Антанты в Первой мировой войне. Макрон организовал в честь Дональда и Мелании Трамп обед в ресторане на Эйфелевой башне под личным руководством знаменитого повара Алена Дюкасса.