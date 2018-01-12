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Макрон и Трамп договорились о встрече в Давосе

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Фото: Global Look Press/Jack Chan/Chine Nouvelle
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, передает «РИА Новости». Стороны обсудили возможную встречу в Давосе, где с 23 по 26 января пройдет международный экономический форум.

«Оба лидера согласились встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии, если позволят их графики», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, лидеры двух стан обсудили визит Макрона в Китай, а также ситуацию в Иране. В ходе разговора Трамп и Макрон договорились продолжать оказывать давление на Северную Корею, «пока она не вернется на путь денуклеаризации».

Ранее в Госдепе США заявили, что санкции, введенные против КНДР, являются эффективными. В американском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что такая политика сможет повлиять на поведение Пхеньяна.

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