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Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin/Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай подарит председателю КНР Си Цзиньпину лошадь.

Информацию об этом распространил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в понедельник, 8 января.

«Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность», — цитирует сообщение ТАСС.

Известно, что французский лидер проведет в Поднебесной четыре дня — с 7 по 10 января, используя это время для укрепления личных контактов с китайским руководством и отношений стратегического партнерства с КНР.

5 декабря Макрон во время своего выступления в Елисейском дворце подчеркнул особую роль Китая в стабилизации отношений с КНДР. Он добавил, что на данный момент северокорейский кризис выходит за рамки региона и становится вопросом общемирового уровня.

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