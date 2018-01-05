Макрон отметил «особую роль» Китая в стабилизации кризиса вокруг КНДР

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления в Елисейском дворце подчеркнул особую роль Китая в стабилизации отношений с КНДР.

«У меня будет возможность через несколько дней обговорить этот вопрос с председателем Китая, так как я считаю, что Китай играет особую роль в том, чтобы помочь успокоить ситуацию», – приводит слова французского лидера «РИА Новости». Он добавил, что на данный момент северокорейский кризис выходит за рамки региона и становится вопросом общемирового уровня.

Как ранее сообщал портал iz.ru, южнокорейские СМИ обвинили Китай в продаже нефти северокорейским танкерам в открытом море вопреки санкциям ООН.