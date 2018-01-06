Макрон намерен содействовать урегулированию ситуации в Сирии

Французское правительство готово содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в Сирии, заявил в пятницу президент страны Эммануэль Макрон после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

По словам французского лидера, «сирийская тематика была в повестке переговоров с президентом Турции». Макрон отметил важность построения «мира и стабильности в Сирии».

«Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии», – добавил он.