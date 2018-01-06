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Макрон намерен содействовать урегулированию ситуации в Сирии

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Французское правительство готово содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в Сирии, заявил в пятницу президент страны Эммануэль Макрон  после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

По словам французского лидера, «сирийская тематика была в повестке переговоров с президентом Турции». Макрон отметил важность построения «мира и стабильности в Сирии».

«Я хотел бы, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы принести полезное и долгосрочное решение для Сирии», – добавил он.

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