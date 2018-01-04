Макрон пригласит 80 глав государств на годовщину конца Первой мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение пригласить порядка 80 глав государств в Париж для празднования годовщины окончания Первой мировой войны 11 ноября.

Он заявил об этом в ходе выступления перед дипломатическим корпусом в Елисейском дворце, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в день заключения перемирия в Первой мировой войне во Франции проходят торжественные службы, к воинским мемориалам возлагаются венки.