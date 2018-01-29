Трамп ответил всем беспокоящимся за его психическое здоровье

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану заверил всех сомневающихся, что с его психическим здоровьем всё в порядке. Также американский лидер сообщил, что хорошо питается, так как у него работают лучшие шеф-повара.

«Да, я говорил, что я стабилен и что я гений. Я в порядке», – сказал Трамп в ответ на просьбу прокомментировать заявления о том, что Тамп якобы психически нездоров, передает «РИА Новости».

Ранее в январе более 70 врачей в США обратились с письмом к главному врачу Белого дома Ронни Джексону и попросили проверить психическое здоровье президента США. Они просили провести стандартные тесты на выявление слабоумия, а также провести неврологический осмотр Трампа.