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Конгрессмен призвал Трампа дать показания спецпрокурору

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Фото: Global Look Prees/Ron Sachs
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Президенту США Дональду Трампу, если ему нечего скрывать о сговоре с Москвой, надо дать показания спецпрокурору по РФ.

Об этом заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса республиканец Трей Гоуди в воскресенье, 28 февраля.

«Если не было ни сговора, ни попыток помешать правосудию, то проблем (для президента США) быть не должно», — цитирует сообщение ТАСС.

24 января портал iz.ru сообщил, что расследующий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер планирует допросить президента США Дональда Трампа.

В частности, он собирается задать главе государства вопросы об увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Адвокат Трампа Тай Кобб заявил, что президенту США «не терпится» побеседовать со спецпрокурором. По его словам, американский лидер хочет окончательно закрыть тему расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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