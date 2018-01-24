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СМИ узнали о планах спецпрокурора Мюллера допросить Трампа

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Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua
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Расследующий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер планирует допросить президента США Дональда Трампа.

В частности, он собирается задать главе государства вопросы об увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, за последние две недели адвокаты Трампа провели несколько встреч с представителями команды Мюллера для обсуждения возможного допроса президента в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.

Ранее адвокат Трампа Тай Кобб заявил, что президенту США «не терпится» побеседовать со спецпрокурором. По его словам, американский лидер хочет окончательно закрыть тему расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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