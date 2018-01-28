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Трамп поставил себя на место Мэй в переговорах по Brexit

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп занял бы более «жесткую» позицию в переговорах по выходу Великобритании из ЕС, чем британский премьер Тереза Мэй. Об этом он заявил в эфире телеканала ITV, сообщает Reuters.

«Я сказал бы, что Европейский союз не ослабел до такой степени, как предполагалось. Я занял бы более жесткую позицию в вопросе выхода», — ответил Трамп на вопрос ведущего о том, считает ли он правильной позицию Мэй в диалоге с Брюсселем.

Президент США также отметил, что ожидал победы сторонников Brexit на референдуме 2016 года, поскольку понимал обеспокоенность британцев проблемами, вызванными потоком иммигрантов.

Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года. Первая фаза переговоров уже пройдена: стороны обсудили финансовые условия выхода, вопросы защиты прав граждан и будущий пограничный режим между Британией и Ирландией.

Ранее портал iz.ru сообщал, что руководители институтов Евросоюза заявили о готовности повернуть вспять процесс Brexit в случае, если за это выскажется британская палата лордов.

Однако Мэй исключила возможность второго референдума по выходу из ЕС, объяснив это тем, что граждане страны уже высказали свою позицию.

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