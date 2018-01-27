Британия обсуждает с ЕС возможность продления переходного периода после Brexit
Британские власти ведут переговоры об увеличении срока переходного периода после процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) почти до трех лет.
Информацию об этом распространило издание Telegraph в субботу, 27 января.
«Великобритания тайно начала прощупывать высокопоставленных чиновников в Евросоюзе по поводу того, может ли переходный период быть увеличен», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что переговоры ведутся неофициально.
Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года.
18 января портал iz.ru писал о том, что руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять Brexit в случае, если за это выскажется британская палата лордов.
Руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это «проигрыш для всех». По словам еврокомиссара по вопросам бюджета ЕС Гюнтера Эттингера, в случае выхода Великобритании из сообщества Евросоюз будет терять €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год.