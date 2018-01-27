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Британия обсуждает с ЕС возможность продления переходного периода после Brexit

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Британские власти ведут переговоры об увеличении срока переходного периода после процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) почти до трех лет.

Информацию об этом распространило издание Telegraph в субботу, 27 января.

«Великобритания тайно начала прощупывать высокопоставленных чиновников в Евросоюзе по поводу того, может ли переходный период быть увеличен», —  цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что переговоры ведутся неофициально.

Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года.

18 января портал iz.ru писал о том, что руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять Brexit в случае, если за это выскажется британская палата лордов.

Руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это «проигрыш для всех». По словам еврокомиссара по вопросам бюджета ЕС Гюнтера Эттингера, в случае выхода Великобритании из сообщества Евросоюз будет терять €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год.

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