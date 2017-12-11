Прямой эфир

Великобритания выплатит ЕС за Brexit не менее €40 млрд

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что королевству придется выплатить Евросоюзу за выход из содружества £35–39 млрд (около €40–44 млрд). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне £35–39 млрд, это так», — сказала Мэй.

Таким образом, премьер-министр подтвердила заявления своего политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина о размере суммы компенсации. При этом Мэй подчеркнула, что вопрос выплат будет поднят только в рамках дискуссии с ЕС о будущих торговых отношениях.

Планируется, что Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее подобная сумма называлась 9 декабря. Сообщалось, что размер выплат был согласован на технической встрече рабочих групп финансового ведомства Великобритании и европейского координатора по Brexit Мишеля Барнье. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС должно быть готово к октябрю 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад парализовал транспортное сообщение в Великобритании
Британский журналист Макс Клиффорд скончался в больнице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017