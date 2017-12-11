Великобритания выплатит ЕС за Brexit не менее €40 млрд

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что королевству придется выплатить Евросоюзу за выход из содружества £35–39 млрд (около €40–44 млрд). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне £35–39 млрд, это так», — сказала Мэй.

Таким образом, премьер-министр подтвердила заявления своего политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина о размере суммы компенсации. При этом Мэй подчеркнула, что вопрос выплат будет поднят только в рамках дискуссии с ЕС о будущих торговых отношениях.

Планируется, что Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее подобная сумма называлась 9 декабря. Сообщалось, что размер выплат был согласован на технической встрече рабочих групп финансового ведомства Великобритании и европейского координатора по Brexit Мишеля Барнье. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС должно быть готово к октябрю 2018 года.