Аббас обвинил Трампа в предвзятости в пользу Израиля

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство исключает Соединенные Штаты из числа посредников мирного процесса по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас, обвинив Трампа в предвзятости в пользу еврейского государства.

«Наше отношение к варианту мирного урегулирования остается тем же, что и на протяжении десятилетий. Но решение президента Трампа по Иерусалиму сделало США стороной с предвзятым отношением в пользу Израиля, что исключает Соединенные Штаты из числа посредников мирного процесса», — цитирует Аббаса агентство ТАСС.

Заявление было сделано в ходе 30-й встречи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза в Аддис-Абебе.

Ранее 9 декабря 2017 года Аббас отказался проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом из-за решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп назвал такой шаг проявлением «неуважения» и пригрозил урезать финансовую помощь Палестине.

Палестинское руководство расценивает решение США по Иерусалиму как объявление войны и грозит разорвать отношения со странами, которые также перенесут свои посольства в Иерусалим.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города и считает Израиль оккупантом этой территории.