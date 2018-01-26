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Трамп пригрозил сократить помощь Палестине за «неуважение» к США

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп пригрозил урезать финансовую помощь Палестине, поскольку считает проявлением «неуважения» отказ лидера государства Махмуда Аббаса от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом. С таким заявлением американский лидер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет издание The Guardian.

«[Палестина] должна продемонстрировать уважение к США, иначе мы не станем продолжать [программу помощи]», — заявил хозяин Белого дома.

Он также подчеркнул, что условием для возобновление финансирования государства является начало переговоров между Палестиной и Израилем. «Эти деньги лежат на столе, но они не пойдут им, пока они не сядут за стол и не начнут мирные переговоры», — заключил Дональд Трамп.

Президент Палестины Махмуд Аббас 9 декабря отказался проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом из-за решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

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