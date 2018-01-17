США вдвое сокращают финансирование фонда помощи палестинцам при ООН
США вдвое сократят выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до $60 млн.
Соответствующее решение принято американской администрацией. Там отметили, что данной суммы будет достаточно для поддержки автономии, сообщает Reuters.
Как писал портал iz.ru, правительство США ранее заморозило выплату $125 млн финансовой помощи фонду, что составляет треть от ежегодной поддержки со стороны американской администрации.
БАПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, секторе Газа, а также на Западном берегу.