США вдвое сокращают финансирование фонда помощи палестинцам при ООН

США вдвое сократят выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до $60 млн.

Соответствующее решение принято американской администрацией. Там отметили, что данной суммы будет достаточно для поддержки автономии, сообщает Reuters.

Как писал портал iz.ru, правительство США ранее заморозило выплату $125 млн финансовой помощи фонду, что составляет треть от ежегодной поддержки со стороны американской администрации.

БАПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, секторе Газа, а также на Западном берегу.



