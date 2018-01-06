Прямой эфир
Сюжет:

США заморозили трансфер $125 млн. для палестинских беженцев

0
Фото: Global Look Press/Marcos Del Mazo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство США заморозило выплату $125 млн. финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).

Как сообщает израильский телеканал со ссылкой на дипломатические источники, эта сумма составляет треть ежегодной американской финансовой помощи БАПОР. Немногим ранее американский лидер Дональд Трамп написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем. В этой связи он поставил под вопрос выделение ей «сотен миллионов долларов в год».

Согласно информации телеканала, денежный трансфер должен был состояться 1 января. Причиной заморозки явилась негативная реакция палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — борьбы палестинцев против израильской оккупации территорий, которой в том числе считается Иерусалим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом прокомментировал заявление Трампа о «ядерной кнопке»
Трамп поздравил с Новым годом врагов, друзей и «бесчестные лживые СМИ»

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017