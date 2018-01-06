США заморозили трансфер $125 млн. для палестинских беженцев

Правительство США заморозило выплату $125 млн. финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).

Как сообщает израильский телеканал со ссылкой на дипломатические источники, эта сумма составляет треть ежегодной американской финансовой помощи БАПОР. Немногим ранее американский лидер Дональд Трамп написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем. В этой связи он поставил под вопрос выделение ей «сотен миллионов долларов в год».

Согласно информации телеканала, денежный трансфер должен был состояться 1 января. Причиной заморозки явилась негативная реакция палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — борьбы палестинцев против израильской оккупации территорий, которой в том числе считается Иерусалим.