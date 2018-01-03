Прямой эфир

Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп поставил под вопрос финансовую поддержку Палестине из-за незаинтересованности палестинских властей в мирных переговорах с Израилем.

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения», — написал американский президент на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Палестина объявила об отзыве своего посла в США для консультаций на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Палестина отзывает своего посла в США для консультаций
Израильские военные перехватили две палестинские ракеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017