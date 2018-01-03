Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине
Американский лидер Дональд Трамп поставил под вопрос финансовую поддержку Палестине из-за незаинтересованности палестинских властей в мирных переговорах с Израилем.
«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения», — написал американский президент на своей странице в Twitter.
Как ранее сообщал портал iz.ru, Палестина объявила об отзыве своего посла в США для консультаций на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.