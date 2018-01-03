Трамп предложил прекратить финансовую помощь Палестине

Американский лидер Дональд Трамп поставил под вопрос финансовую поддержку Палестине из-за незаинтересованности палестинских властей в мирных переговорах с Израилем.

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения», — написал американский президент на своей странице в Twitter.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, Палестина объявила об отзыве своего посла в США для консультаций на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.