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Палестинцы разорвут связи со странами, которые переместят дипмиссии в Иерусалим

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Фото: TASS/ZUMA/Emmanuele Contini
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Палестинцы не будут поддерживать отношения со странами, которые переместят свои посольства в Иерусалим. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая с речью в Рамалле, передает ТАСС.

Аббас также осудил решение президента США Дональда Трампа перенести диппредставительство США в Иерусалим и признать этот город столицей Израиля. Речь президента Палестины транслировал канал «Феластын».

Ранее исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал созвать международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого Палестинского государства. Столицей государства предлагается сделать Восточный Иерусалим.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. При этом, подчеркнул политик, это решение не повлияет на позицию Вашингтона — американские власти продолжат поддержку мира между Израилем и Палестиной.

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