Организация освобождения Палестины попросила помощи у мусульманских стран

Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) обратился к исламским странам с просьбой обеспечить финансирование структур ведомства после угроз Вашингтона прекратить оказание помощи палестинцам. Об этом говорится в заявлении организации.

«Призываем обеспечить финансирование через ООП — единственного законного представителя палестинского народа, для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

Как утверждают представители ООП, эти средства необходимы после угроз президента США Дональда Трампа отказаться от финансирования Ближневосточного агентства ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР). Ранее американский лидер заявил, что Палестина не заинтересована в диалоге с Израилем, и подставил под вопрос целесообразность выделения средств организации.

Кроме того, член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф заявил, что руководство Палестины воспринимает решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля как объявление войны.