Вопрос о создании Палестинского государства могут поднять в ООН

Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал созвать полноценную международную конференцию под эгидой ООН для создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, организация рассчитывает, что на этом съезде будут найдены решения для проблемы палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН.

6 октября 2017 года Белый дом объявил о решении признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести в город посольства США из Тель-Авива.

После этого палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — борьбы против израильской оккупации палестинских территорий.