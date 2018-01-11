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Песков подтвердил обсуждение контактов с Палестиной на высшем уровне

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Разговор о возможных контактах глав России и Палестины ведется на высшем уровне, но точных сроков пока не определено. Об этом в четверг, 11 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда они (сроки) будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил, что глава национальной администрации страны Махмуд Аббас планирует посетить Москву в первой половине февраля. С российскими властями он намерен обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе решение США по Иерусалиму.

Белый дом объявил о решении признать Иерусалим столицей еврейского государства 6 октября 2017 года. Также президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива. После этого палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — борьбы палестинцев против израильской оккупации территорий.

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