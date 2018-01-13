Около 300 палестинцев пострадали во время стычек с полицией

Не менее 290 палестинцев пострадали в ходе столкновений с правоохранителями во время акций протеста на Западном берегу реки Иордан и границе сектора Газа. Такие данные приводит представитель палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

«Число раненых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа сегодня составило 290 [человек], в том числе 45 — от боевых пуль, 30 — от резиновых и 215 — в результате газа», — приводит ее слова «РИА Новости».

Вместе с тем в минздраве сектора Газа отметили, что в результате стычек никто серьезно не пострадал.

Протесты среди палестинского населения продолжаются уже около полутора месяцев. Ситуация в регионе усугубилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

9 января группа боевиков обстреляла автомобиль гражданина Израиля на Западном берегу реки Иордан. От полученных ранений скончался водитель транспортного средства.