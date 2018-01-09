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Автомобиль израильтянина обстреляли у реки Иордан

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jinipix/Xinhua
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Гражданин Израиля скончался от ранений, полученных в результате обстрела его автомобиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное ТВ.

35-летний убитый является отцом шестерых детей из еврейского поселения Хават-Гилад. Он ехал в машине, в то время как боевики выпустили по его транспортному средству более 20 пуль.

Как считают израильские войска, данная атака является очередным терактом. В настоящее время они ведут поиски злоумышленников в районе палестинского города Наблус.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в курортном городе Эйлат в ранили ножом племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Кроме него пострадали еще двое граждан Франции.

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