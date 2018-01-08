Израиль запретил въезд представителям более 20 общественных организаций

Власти Израиля запретили въезд членам более 20 общественных организаций. Под опалу попала даже американская Jewish Voice for Peace. У этого движения более 70 филиалов и свыше 200 тыс. сторонников. В черном списке Израиля также организации из Чили, ЮАР и Палестины. Правозащитники призывают к бойкоту еврейского государства. Они обвиняют Израиль в оккупации палестинских территорий. Тель-Авив считает, что все эти структуры «перешли от обороны к наступлению».

По итогам войны 1967 года Израиль захватил сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим. Совбез ООН признает, что эти территории находятся под оккупацией. В декабре ситуацию обострил Трамп: он признал Иерусалим столицей Израиля.